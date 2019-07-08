В Крыму подорожало высшее образование: по некоторым специальностям – в разы

В Крыму подорожало высшее образование: по некоторым специальностям ценник с прошлого года вырос в разы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость семестра в российских вузах в этом году выросла на 19%, достигнув почти 69 тысяч рублей. В начале учебного года возможен дополнительный рост на 15% – 20%. Такие данные были озвучены в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Крымские вузы с 1 сентября цены поднимать не собираются: стоимость высшего образования на полуострове выросла в начале лета – перед стартом приемной кампании.

Лидером по темпам роста стал Крымский федеральный университет имени Вернадского. Некоторые специальности подорожали в 2 – 3 раза (в КФУ стоимость обучения выросла только для поступивших на первый курс, студенты старших классов продолжат платит, исходя из цены, зафиксированной в договоре).

Итак цена обучения на профиле «География» выросла с 51,6 тысяч рублей до 112,2 тыс; «Юриспруденция» – с 83,2 тыс до 110 тыс; «Геодезия и дистанционное зондирование» – с 51,6 тыс до 140,1 тыс; «Лесное дело» – с 51,6 тыс до – 112,2 тыс; «Системный анализ и управление» – с 51,6 тыс до 113,8 тыс; «Документоведение и архивоведение» – 40 тыс до 99 тыс; «Землеустройство и кадастр» – с 51,6 тыс – 140,1 тыс рублей, приводят результаты собственного анализа «Примечания».

Больше всего придется платить за обучение в Севастопольском филиале МГУ: цены здесь зашкаливают даже по материковым меркам. Цена в вузе едина для всех специальностей и в наступающем учебном году составит для вновь поступивших 295 тысяч рублей, что на на 50 тысяч рублей больше прошлогоднего показателя. «Примечания» отмечают: «С каждым новым набором число студентов на факультетах филиала МГУ падает, причем в отдельных случаях можно говорить о падении в разы». И подчеркивают: реальные средние зарплаты на полуострове колеблются в диапазоне 18 – 27 тысяч рублей.

Севастопольский госуниверситет может похвастаться самым умеренным ростом цен – в среднем на 5 -15 тысяч. Но в отличие от других вузов, в СевГУ стоимость обучения возросла и для студентов, поступивших в предыдущие годы.

Для первокурсников специальность «экономика» подорожала с 95 до 115 тысяч рублей в год, «юриспруденция» – с 95 до 100 тысяч рублей, «журналистика» – со 108 до 119 тысяч рублей.

Но на специальностях, связанных с морем, цены выросли почти в 2 раза. Так, году обучения на профиле «Судовождение» теперь стоит не 162 тысячи, как в прошлом году, 256 тысяч. Аналогичный рост отмечен по специальностям «Судостроение» и «Атомная энергетика».

Эксперты отмечают: расходы госбюджета на образование сокращаются, а зарплаты вузовских преподавателей, согласно нормативам, должны быть не ниже 200% от средней зарплаты в регионе. Поэтому вузы пытаются компенсировать нехватку средств за счет студентов-платников.

Кроме того, много денег уходит на раздутый административный аппарат, который, в отличие от преподавательского состава, почти не подвергается сокращениям. В Крыму, как и по всей России, зарплаты вузовских администраторов вместе с премиями могут превышать преподавательское вознаграждение в разы.

Между тем, и в Крыму, и на материке реальные располагаемые доходы населения продолжают падать, зарплаты преподавателей ни в одном из вузов не растут, количество преподавателей сокращается.

«Утверждения, что рост цен следует за уровнем инфляции, не соответствуют действительности: плата за обучение у нас растет гораздо быстрее, – заявил в рамках парламентского часа в Госдуме сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. – При этом Европа переходит на бесплатное высшее образование: в Германии и Чехии оно уже бесплатное, во Франции и Бельгии – практически бесплатное».

Симферополь, Лиана Макоба

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