Националисты снова победили: телемост «Украина – Россия» отменен

Украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста с Россией из-за угроз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», телеканал NewsOne вместе с телеканалом «Россия-1» собирались провести телемост «Надо поговорить». Мероприятие, запланированное на 12 июля, было призвано стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году с использованием космических средств связи. На этот раз анонсировался двухчасовой откровенный разговор без посредников между простыми жителями Украины и России. Однако идея ужасно не понравилась украинским националистам. Они даже выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: либо он в течение суток «решает проблему», либо они (националисты) сами с ней разберутся.

Зеленский назвал телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. Между тем, сотрудникам телеканал NewsOne и их семьям начали поступать угрозы, в том числе и физической расправы, сам канал начали травить в прессе и соцсетях.

«Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – заявили представители NewsOne и отменили телемост.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.07.19

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