Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в госизмене владельцу и сотрудникам телеканала NewsOne

Генеральная прокуратура Украины завела дело о покушении на совершение государственной измены против телеканала NewsOne за инициативу проведения телемоста Украина – Россия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Кроме того, надзороное ведомство «Незалежной» обратилось в суд с требованием об аресте активов телеканала.

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», – сообщил Луценко.

«Причастные – от владельца канала до ведущего, которые обнародовали анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», телеканал NewsOne вместе с телеканалом «Россия-1» собирались провести телемост «Надо поговорить». Мероприятие, запланированное на 12 июля, было призвано стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году с использованием космических средств связи. На этот раз анонсировался двухчасовой откровенный разговор без посредников между простыми жителями Украины и России. Однако идея ужасно не понравилась украинским националистам. Они даже выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: либо он в течение суток «решает проблему», либо они (националисты) сами с ней разберутся.

Зеленский назвал телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. Между тем, сотрудникам телеканал NewsOne и их семьям начали поступать угрозы, в том числе и физической расправы, сам канал начали травить в прессе и соцсетях.

«Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – заявили представители NewsOne и отменили телемост.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.19

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