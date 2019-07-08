Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в госизмене владельцу и сотрудникам телеканала NewsOne

Генеральная прокуратура Украины завела дело о покушении на совершение государственной измены против телеканала NewsOne за инициативу проведения телемоста Украина – Россия.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Кроме того, надзороное ведомство «Незалежной» обратилось в суд с требованием об аресте активов телеканала.
«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», – сообщил Луценко.
«Причастные – от владельца канала до ведущего, которые обнародовали анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», – добавил он.
Как сообщал «Новый День», телеканал NewsOne вместе с телеканалом «Россия-1» собирались провести телемост «Надо поговорить». Мероприятие, запланированное на 12 июля, было призвано стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году с использованием космических средств связи. На этот раз анонсировался двухчасовой откровенный разговор без посредников между простыми жителями Украины и России. Однако идея ужасно не понравилась украинским националистам. Они даже выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: либо он в течение суток «решает проблему», либо они (националисты) сами с ней разберутся.
Зеленский назвал телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. Между тем, сотрудникам телеканал NewsOne и их семьям начали поступать угрозы, в том числе и физической расправы, сам канал начали травить в прессе и соцсетях.
«Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – заявили представители NewsOne и отменили телемост.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.07.19
Националисты снова победили: телемост «Украина – Россия» отменен. / В Крыму подорожало высшее образование: по некоторым специальностям – в разы. / Атака с запада: в ближайшие часы на Крым обрушатся ливни и град. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»