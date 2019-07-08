Сельский приход под Киевом вернулся в лоно Московского патриархата

Православный приход села Морозовка Бориспольской епархии, обманом переведённый под начало созданной Петром Порошенко так называемой «ПЦУ», вернулся в каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своём канале в YouTube сообщил управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Бориспольский и Броварский УПЦ МП Антоний Паканич.

На видео прихожане села вместе со своим священником пришли к митрополиту УПЦ МП проситься обратно – в лоно канонической церкви.

Напомним, до сих пор ни одна поместная церковь православного мира не признала «Православную церковь Украины», созданную украинскими раскольниками при пособничестве экс-президента Петра Порошенко и впавшего в ересь Вселенского патриарха Варфоломея.

Обманутые прихожане села Морозовка пришли просить благословения митрополита УПЦ МП

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.19

Керченский пролив рискует стать непроходимым для судов. / Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в госизмене владельцу и сотрудникам телеканала NewsOne. / Националисты снова победили: телемост «Украина – Россия» отменен. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»