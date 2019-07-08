Власти Ялты обнародовали список лечебных и детских пляжей – на остальные вход должен быть свободным

Только 14 береговых территорий Большой Ялты получили документы, подтверждающие статус лечебного или детского пляжа.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Ялты, по состоянию на 8 июля статус «лечебный» присвоен пляжам: ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский», ООО «Дельфин-2001», ФГБУ «Военный санаторий «Ялта», ЧУ «Санаторий «Узбекистан», ФГКУ «Санаторий «Черноморье», ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда», ООО «Санаторий «Сосновая Роща», ГМУ «Санаторий «Белоруссия», АО «Санаторий «Дюльбер», АО «Санаторий Дюльбер» (3-е отделение Санаторий «Морской прибой»), ФГКУ «Алупкинский военный санаторий», ФКУЗ «Санаторий Алупка», ООО «Ист Инвестментс» (Пансионат им.Терлецкого), статус «детский» присвоен пляжам «ФБГОУ «МДЦ «Артек».

В отделе по курортам и туризму администрации Ялты напоминают, что согласно действующему законодательству, доступ на лечебные и детские пляжи может быть ограничен. Посещение всех остальных официальных мест для купания должно быть свободным – в том числе пляжи санатория «Днепр», где в 2015 году огородили от «посторонних» не только пляжи, но часть акватории, и парка-отеля «Марат», не жалующего на своей прибрежной территории «левых» отдыхающих (оба в Гаспре), дома творчества «Актер» и спа-отеля Respect hall в Мисхоре, и пляжи в Приморском парке Ялты, где буквально в конце июня перекрыли проходы из парка.

«В случае выявления факта ограничения доступа на пляжные территории, которые не вошли в вышеуказанный перечень, граждане могут обратиться в отдел по курортам и туризму администрации Ялты по телефону: (3654) 23-04-38 для принятия соответствующих мер к недобросовестным пользователям», – заявили в мэрии.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.07.19

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