«Просьба сдавать кровь!» – украинский волонтёр сообщила о десятках убитых и раненых солдат ВСУ

В последние дни на линии разграничения в Донбассе, где украинская армия начала постепенное продвижение и значительно увеличила число обстрелов позиций ЛДНР, резко выросло число убитых и раненых со стороны ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщила известный украинский блогер и волонтер Наталья Юсупова.

«В Днепр (Днепропетровск – прим. «НД») привезли тяжело раненого, обгоревшего на 65%, просьба для граждан сдавать кровь! Вчера пятеро украинских воинов получили ранение и это уже 18-20 человек за 3 дня.

С передовой в госпиталя Днепра и Харькова привозят тяжело раненых, кровь нужна всегда. В Киев привозят как правило, крайне тяжёлых, с ампутациями, с пулевыми ранениями, с травмами головы , контузиями и многое другое.

Пож(алуйста), не задавайте вопросы сколько раненых лежат в отделениях, это военные госпиталя, и никто Вам не даст такую информацию.

Вчера меня ещё и список фамилий просили опубликовать. Дурдом. За июнь месяц суммарная цифра погибших и раненых 87 человек! За пол года около 40 бойцов с ампутацией. Это огромные потери и кол-во раненых за последние 2 года!», – эмоционально пишет Юсупова.

Вместе с тем, волонтёр возлагает вину на украинское руководство, которое обещало закончить войну в ближайшее время.

«Наши парни с передовой говорят, что обстреливают с крупнокалиберного оружия непрерывно, не говоря уже об озверевших снайперах. Когда это закончится? Спросите у тех, кто кричал, что война выгодна только прежней власти. Последние политические события говорят лишь о том, что война будет продолжаться. Что будет после выборов, я не знаю. Реваншисты вернулись», – негодует Наталья Юсупова.

Позже волонтёр написала, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова.

«Обращение президента Зеленского, сегодня прозвучало очень убедительно. Четко, вразумительно и правильно. Вот только смутило то, что сегодня он был Голобородько, а завтра может снова стать Зеленским, со своим « Надо просто перестать стрелять..».

Необходимо иметь стабильность и однозначную гражданскую позицию. Прыгать с ветки на ветку, каждодневно меняя окрас, недопустимо для главы государства. Страна в подвешенном состоянии, идёт война, мы хотим знать, что нас ждёт и что будет дальше», – взывает к власти Юсупова.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не в состоянии завершить гражданский конфликт в Донбассе в ближайшие месяцы.

В этом он признался сегодня на брифинге во время саммита Украина-Европейский союз, добавив, что война продлится не менее года.

Напомним, во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский пообещал «сделать всё возможное и невозможное», чтобы в ближайшее время завершить войну в Донбассе, а украинские матери перестали получать извещения о гибели своих сыновей на передовой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.19

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