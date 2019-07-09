В Крыму пытаются превратить ветер в воду

В Крыму проводят испытание установки, способной превращать ветер в воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование разработано во Всероссийском институте механизации сельского хозяйства. Сейчас его апробируют на опытном участке Крымского федерального университета в Форосе.

Если испытания пройдут удачно, то в июне 2020 года установку планируют запустить в опытно-промышленную эксплуатацию.

«В верхней части воздушного родника стоит так называемый «завихритель», в который при температуре свыше 25 градусов попадает ветер, закручивается и движется в охладительный блок. В нем находятся труба Ранки и охладительные трубы, которые закопаны на глубину промерзания, – цитирует пресс-служба КФУ заведующего лабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергея Доржиева. – На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду».

Изготовители пытаются отладить агрегат таким образом, чтобы он давал 20 кубометров воды. Использовать установку собираются в горах со сложным рельефом и в засушливых регионах.

Отметим, это не первая попытка решить проблему водоснабжения Крыма: о разработках оборудования, способного добывать пресную воду из чего угодно, сообщается каждый год.

Например, в июне 2018-го ученые кафедры «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета предложили создать сеть морских опреснительных станций на базе инновационных ветроэнергетических установок. Оборудование предполагалось разместить на платформах, установленных на шельфе недалеко от берега. Рассолы, образующие в ходе опреснения, собирались сбрасывать на глубине более 100 метров.

Ученые обещали восполнять за счет подобной схемы около 20% воды, ранее поступавшей через Северо-Крымский канал, и были готовы изготовить опытный образец в течение двух лет при условии соответствующего финансирования. Но за прошедший год сообщений о выделении средств не поступало.

Да и остальные разработки в Крыму внедрять не спешат, ссылаясь на дороговизну как самого оборудования, так и процесса получения воды. Пока проблема водоснабжения самых засушливых территорий на севере Крыма решается за счет добычи подземных ресурсов – лицензии на добычу вод выдаются постоянно, хотя подобная политика ведет к засаливанию почвы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.07.19

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