Дайте денег: бизнес представил план, как сделать Крым и Сочи круче турецких и азиатских курортов

Представители российского бизнеса предложили план, как сделать крымские, краснодарские и другие курорты не хуже ведущих туристических центров Турции, Европы, ОАЭ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минэкономразвития готовит Стратегию развития туризма до 2035 года: предполагается выработать меры по налоговому стимулированию, льготному финансированию и упрощению визового режима.

«Опора России» внесла в Минэкономразвития свои предложения.

В частности, для развития внутреннего туризма предлагается компенсировать затраты на строительство инфраструктуры, как это делается в Сингапуре и Турции, а также освободить от НДС материалы и товары, необходимые для возведения туристических объектов. Компенсации и льготы, по мнению авторов документа, должны распространятся и на строительство распределительных центров продуктов питания, обслуживающих туристические территории. Сегодня отсутствие подобных хабов в курортных зонах приводит к тому, что стоимость оптовой закупки продуктов в Краснодарском крае и Крыму в 2-2,5 раза выше, чем в Москве, отмечают «Известия».

Кроме того, тем, кто строит туристические объекты, предлагается компенсировать их затраты на ЖКХ-инфраструктуру, обнулить налоги на имущество, землю и прибыль (до полной окупаемости собственного капитала). Так, нулевая ставка фискального сбора на землю применяется для инвесторов в Турции, что позволяет создать конкурентоспособный отель с обширной территорией.

Отдельной строкой идут меры, способствующие привлекательности отечественных курортов в низкий сезон. Одно из основных предложений – компенсация затрат на тепловую и электроэнергию в зависимости от климатической зоны от 50% до 80% для объектов с открытыми и закрытыми бассейнами и лагунами. В первую очередь, это позволит подогревать воду в бассейнах – за счет этого отели станут комфортными и в холодный период, считают разработчики, указывая, что подобная практика есть в Турции и Германии.

Сегодня в России затраты на круглосуточный подогрев воды в бассейне могут достигать 1 млн рублей в месяц, что для большинства гостиниц непосильно.

Еще одно из предложений бизнеса – субсидирование рекламных затрат за рубежом: к примеру, участие в выставках и распространение контента в Интернете.

Впрочем, эксперты уверены, что никакие меры поддержки не помогут развить внутренний туризм, если не обеспечить платежеспособность населения.

Гостиничный бизнес в России имеет очень низкую рентабельность: несмотря на то, что за последние годы в рублях доходы объектов коллективного размещения выросли в 2,5 раза, в валютном исчислении прибыль инвестированных средств отрицательная.

Поэтому инвесторам интереснее вкладывать средства, например, в облигации федерального займа, где они гарантированно будут иметь доходность 8% годовых и возможность продажи в любое время.

Подобную ситуацию эксперты объясняют тем, что объем номерного фонда в России растет, в основном, за счет одноразовых мероприятий – например, саммитов ШОС, АТЭС, чемпионата мира по футболу. А потом заполняемость этих гостиниц не превышает 23%. Между тем, во Вьетнаме или ОАЭ доходы от туризма за последние 10-15 лет выросли от 2 до 6,5 раза. В России же в холодное время не заполняются даже горнолыжные курорты.

По оценке специалистов, позволить себе путешествия сегодня могут не более четверти россиян, причем при одинаковых затратах туристы отечественным курортам предпочитают заграницу.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.07.19

В Крыму пытаются превратить ветер в воду. / «Просьба сдавать кровь!» – украинский волонтёр сообщила о десятках убитых и раненых солдат ВСУ. / Власти Ялты обнародовали список лечебных и детских пляжей – на остальные вход должен быть свободным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»