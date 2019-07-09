Севастополь перегнал Подмосковье по официальным ценам на жилье

По официальным ценам на жилье Севастополь перегнал Подмосковье, Крым пока уступает Дальневосточному региону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минстрой утвердил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года в размере 45 тысяч 133 рублей. Одновременно утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для каждого субъекта РФ на III квартал 2019 года. Эти цифры будут использоваться федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Для Севастополя средняя стоимость одного «квадрата» составляет 61 тысячу 170 рублей – это самый высокий показатель в Южном Федеральном округе и 6 результат в России (впереди только Москва, Санкт-Петербург и три северных региона). По уровню средних цен Севастополь догнал и даже слегка перегнал Подмосковье (там цена 1 метра зафиксирована в размере 61 тысяча 40 рублей). Для Крыма цена установлена на уровне 53 тысячи 793 рубля.

Отметим, что реальные цены в Крыму существенно отличаются от установленных Минстроем.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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