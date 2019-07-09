«Неужели это современность? Кошмар!» Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко уходит в отставку. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина отставки – состояние здоровья. С 11 июля министр здравоохранения Крыма станет главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Информация о том, что Голенко уйдет в отставку появилась в соцсетях еще в выходные. Однако сегодняшнее официальное сообщение вызвало взрыв эмоций у крымчан.

«Даже себя не смог вылечить», – комментируют новость жители полуострова.

«В Феодосии дочь приехала с ребенком становиться в детскую поликлинику на учет. Это поликлиникой назвать нельзя – забегаловка какая-то. Как только врачи ходят на работу в такие условия. Почему-то в платный медцентр приходишь – все условия для человека, но финансово не позволительно сделать нужное обследование. А у нас государство деньги выделяет немалые, но даже качественно ремонт не могут сделать. Шесть лет живу – такое чувство, что здесь ни когда не будет цивилизации».

«На этой неделе была в Алуштинской городской больнице. Я такого не видела и 40 лет назад на БАМе. Ужаснулась: неужели это современность? Кошмар!»

«Наведите порядок в здравоохранении! В Евпатории уже несколько лет нет даже участкового врача на участке, к которому приписаны мои родители. В поликлинике запись к большинству специалистов чуть ли не за два месяца, а болит-то у людей сейчас. Отношение врачей в больнице: что вы сюда ходите? Раньше не могли? Лечи вас теперь! Мама – пожилой человек – лишний раз и идти не хочет, хотя приходится. В 2015-2016 не было бардака только в детской поликлинике – я была там в декретном отпуске, нареканий никаких, сейчас не знаю. Наведите порядок с оплатой труда! Распределение ФОТ более чем несправедливое».

Новое назначение оптимизма в крымчан тоже не вселило: многие сочли, что опыт работы нового министра не соответствует этой должности.

Симферополь, Лиана Макоба

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