Московский пенсионер трагически погиб в крымской бухте

67-летний житель российской столицы найден мёртвым среди прибрежных скал в бухте Морской пехоты Азовского моря у села Курортное в Ленинском районе Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Сегодня в 11.20 в службу спасения поступило сообщение от гражданки, жительницы Москвы, в котором говорилось о том, что ее супруг утром пошел купаться в бухте Морской пехоты в селе Курортное Ленинского района и не вернулся. В результате поисковых работ мужчина, житель Москвы 1952 года рождения, был обнаружен в акватории в прибрежных скалах без признаков жизни», – ссылается Крыминформ на МЧС.

В данный момент подробности гибели туриста устанавливают следователи.

В связи с трагическим происшествием республиканское управление МЧС напомнило отдыхающим о необходимости соблюдения правил бесопасности на воде.

Вместе с тем, в сообщении не уточняется, на диком или оборудованном пляже произошло ЧП.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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