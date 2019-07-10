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Среда, 10 июля 2019, 11:04 мск

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Бывшему министру здравоохранения Крыма изменили меру пресечения

Днепровский суд Киева изменил меру пресечения бывшему министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому.

Как уже сообщал «Новый День», в украинский период Михальчевский занимал пост заместителя главного врача по хирургической помощи республиканской больницы имени Семашко, в марте 2014 года возглавил министерство здравоохранения Крыма, однако в июне того же года глава республики Сергей Аксенов предложил чиновнику, замеченному в коррупционных схемах, уволиться. Вместе с ним работы лишились и его замы. Отставной чиновник тут же сбежал на Украину, где прикупил квартиру в украинской столице и земельный участок с коттеджем в курортном Скадовске на берегу Чёрного моря.

Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. У него были изъяты паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, которые, по оценке украинских служителей Фемиды, указывают на его сотрудничество с российскими властями. Позже Михальчевского обвинили в госизмене и поместили под стражу.

9 июля меру пресечения изменена на домашний арест.

Напомним, 25 июня 2019 года Конституционный суд Уркаины разрешил национальным судам применять альтернативные заключению под стражу меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых по тяжелым статьям: государственная измена, посягательство на территориальную целостность и так далее.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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