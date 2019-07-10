При Украине было веселее: жителей северо-крымских сёл лишили зрелищ

Жителей сёл северной части Крыма лишили развлечений. Об этом было заявлено на заседании Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего обсуждался ход реализации нацпроекта «Культура». Руководитель соответствующего министерства Арина Новосельская отчиталась об успехах и о суммах, которые выделяются на ремонт клубов.

Радужную картину подпортил депутат Госсовета Сергей Шувайников: «Хотел бы обратить внимание на практические реалии. Мне часто доводится бывать в северном Крыму в сельской местности, я вижу работу клубов. И, честно говоря, даже по сравнению с украинской аннексией, когда вечерами там руководители проводили для молодежи дискотеки, какие-то викторины, когда показывали фильмы – привозили установки, сегодня этого нет. Посмотрите кадровый подбор руководителейй всех этих клубов, потребуйте от них составления планов, чтобы раз в неделю в выходные для молодежи провели дискотеку, какие-то интересные мероприятия, для пожилых людей привезли фильмы. Мы можем создать красивые дворцы, клубы отремонтировать, можем новую технику поставить, но если не будет конкретной реальной работы, тогда какой смысл в таких огромных затратах?»

Арина Новосельская признала: проблема есть. И объяснила все нехваткой кадров.

«Действительно, у нас был большой промежуток, когда было сокращено как учебное заведение училище культуры», – пояснила министр, уточнив, что в вузах такой квалификации как «работник клуба» или «заведующий клубом» не было. С 1 сентября клубных работников начнут готовить по программам высшего образования, заверили Новосельская.

Это значит, что в ближайшие 4 года ждать изменения ситуации не приходится. «Потребность в кадрах очень большая», – заявила министр культуры РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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