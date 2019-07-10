На Украине собираются сажать за непризнание Крыма и ЛДНР территорией Незалежной

В Верховную раду Украины внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за непризнание Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей территорией Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «умышленное непризнание» будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. В документе это сформулировано так:

«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 10.07.19

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