Жителей Крыма начали лишать российского гражданства по прихоти мелких клерков

У жителей Крыма, получивших в 2014 году гражданство РФ, начали требовать документы, подтверждающие их право на российские паспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже несколько тысяч жителей полуострова не могут переоформить документы, потому что кто-то решил, что они могут считаться гражданами России.

«Примечания» рассказывают историю матери-одиночки из Симферополя, оставшейся без паспорта и средств к существованию потому, что так решила паспортистка. Женщина живет в Крыму с 1986 года – когда она приехала на полуостров, ей было 12. В 16 лет она получила в Крыму советский паспорт. Через год Союз распался, Крым остался в составе Украины, но крымчанка не смогла получить гражданство Незалежной, так как ее свидетельство о рождении было утеряно, получить копию в Казахстане, где женщина родилась, не удалось, а без этого документа Украина свой паспорт выдавать отказалась.

Женщина смогла оформить гражданство лишь в 2011 году – после череды судебных разбирательств. А еще через 3 года Крым вошел в состав России, и российский паспорт героиня истории получила без проблем. 27 июне ей исполнилось 45 лет – согласно российскому законодательству в этом возрасте необходимо сменить паспорт. Срок переоформления – 30 дней.

Однако уже 6 июля РНКБ заблокировал счета крымчанки. Отметим: на карту женщина получает пенсию по инвалидности, а также пособие на ребенка – на эти деньги маленькая семья и живет.

В банке заявили, что всегда блокируют карты клиентов, если им исполнилось 45 лет, но они не предоставили банку новый паспорт. Женщина поспешила в паспортный стол, и там ей заявили, что российское гражданство она получила незаконно. На все возражения ответ один: «Предъявите свидетельство о рождении. Нет? Тогда оформляйте вид на жительство».

«У меня постоянная прописка с 2013 года, я ее не меняла, поэтому каким образом я выпала из списка тех, кто имеет право на гражданство России, не понятно», – возмущается женщина.

9 июня она снова попыталась сдать документы на новый паспорт: бумаги взяли, но выдачу паспорта не гарантировали, сообщив, что о решении известят через 10 дней.

По словам юриста Алима Джураева, требования паспортистов необоснованны: на момент референдума женщина имела постоянную регистрацию и жила на полуострове – ей не нужно никаких дополнительных документов. Но проблема в том, что это не единственный случай: уже около 4 тысяч крымчан не смогли переоформить российские паспорта.

«Есть факты необоснованного лишения гражданства и изъятия ранее выданных паспортов гражданина Российской Федерации даже у ветеранов свободного полка народного ополчения Крыма, награжденных медалью «За защиту Крыма», благодарностью «За отвагу и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий по защите независимости Республики Крым», – говорит Джураев.

Как правило, суды встают на сторону крымчан, но судебное разбирательство – процесс долгий, а мать-одиночка из Симферополя не может добраться даже до своей скромной пенсии, заблокированной банком.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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