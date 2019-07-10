Природа круче, чем в Швейцарии, сервис – хуже, чем в Африке: один из туристических регионов Крыма страдает без дорог и транспорта

Небольшие сел Бахчисарайского района живут, буквально отрезанные от внешнего мира: к ним отказываются посылать автобусы и привозить продукты. Основная причина – отсутствие дорог. Это не только омрачает жизнь селян, но и сдерживает развитие туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство проблемных сел расположено в одном из красивейших мест Крыма – Байдарской долине.

К примеру, тупиковый населенный пункт дороги Бахчисарай – Верхоречье – Синапное: в апреле должны были отремонтировать подъезд к селу, работы до сих пор не начались. «Там нужно-то сделать метров 200 в общей сложности, – говорят жители Синапного.

В село Колхозное (Узунджа) вообще нет официальной трассы – попасть туда можно по остаткам каменистой дороги, вырубленной в скалах, которую местные жители называют древнеримской. Когда-то там ходили небольшие автобусы, но сейчас стало слишком опасно: край дороги осыпается в пропасть, так называемая проезжая часть сузилась практически до ширины внедорожника. До ближайшей остановки автобуса – 3 км.

Еще одно проблемное место – село Многоречье. Когда-то по распоряжению Екатерины II из Многоречья проложили дорогу через плато Ай-Петри до Ялты длиной всего 16 км. Сегодня от той дороги мало что осталось, и добираться приходится кружным путем – 120 км. Но проблема не в том, чтобы доехать до Ялты, а в том, что в это живописное место попасть можно только пешком. Дорогу между Многоречьем и соседним селом Счастливое не ремонтировали десятки лет. В результате, проезжая часть превратилась в непроезжую, а зимой, когда идущая с гор вода замерзает, этот участок и вовсе превращается в непреодолимое препятствие.

«Зимой дотла сгорели четыре подворья, – говорят местные жители. – Потому что пожарные не могут до нас доехать: дорога идет в гору и при минусовых температурах превращается в каток. Машины не могут преодолеть подъем, скатываются вниз, «собирая» всех идущих сзади. Дорожные службы наш участок не обслуживают, так как тоже не могут добраться. К нам и автобусы не ходят: доезжаем до Счастливого, а потом 2,5 км идем пешком. Поэтому и туристы к нам не приезжают, а ведь места здесь красивейшие – Женева и Монтрё отдыхают».

Селян поддерживает и глава поселения Виктория Грибкова: «С 2014 года написали массу обращений. Рейсовые автобусы ходить отказываются, а мы детей в школу по этой дороге возим, рискуя их жизнью».

В Минтрансе Крыма внятных комментариев по ситуации дать не смогли: «Проектировать сложно: вода идет с гор по дороге плюс два оползневых участка, нужны изыскания и проект…», – попытался уклониться от конкретики министр Сергей Карпов.

В конце концов, выяснилось, что в ведомстве ситуацию «изучают» уже два года и даже заключили один договор на проектировку, но потом его разорвали. Новый договор пока не заключен.

Испытывают проблемы с транспортом и в селах Новоульяновка и Высокое (относятся к Куйбышевскому сельскому поселению): в первое автобус заходит 1 раз в сутки, во второе – 2 раза в неделю.

Даже административный центр жалуется на проблему добраться до Севастополя, где работает и учится большая часть населения: когда-то автобус ходил раз в час – и всегда был забит, а теперь только 2 раза в день. Перевозчик утверждает, что маршрут нерентабельный, а желающие могут воспользоваться автобусами, идущими по трассе «Таврида»: «Там спокойно можно добраться всего с двумя пересадками», – заявил представитель перевозчика.

В ужасном состоянии находятся дороги в курортных районах: например, Песчаное – Береговое: дорога тянется вдоль моря мимо туристических объектов, включая детские лагеря. Проехать невозможно. Сделать дорогу неоднократно обещали в предыдущие годы – ничего не сделали. В этом году работы планировали начать в апреле – тоже не случилось.

По словам Карпова, стоимость дороги оценивается в 245 млн рублей, но вопрос о выделении финансов пока не решен.

А из-за ужасного состояния дороги в Дубровке, жители села вообще рискуют умереть от голода.

В селе живет 600 человек. Работают два 2 магазина, но поставщики завозят продукты неохотно: проехать невозможно, есть участки, где не может пройти даже трактор. Привести в порядок нужно в общей сложности 500 метров, сделать обещали в мае. Не начали до сих пор.

Вопросы транспортного обеспечения обсуждались 10 июня на выездном заседании правительства РК в Бахчисарае. Представители республиканского Минтранса и дорожных служб не смогли прояснить сроки решения проблем ни по одному выше изложенному населенному пункту.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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