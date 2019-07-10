В Донбассе обстрелян кортеж украинского губернатора – погиб военнослужащий

Под посёлком Гранитный в Донбассе из противотанкового комплекса обстрелян кортеж недавно назначенного Зеленским главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», снаряд попал в грузовой автомобиль сопровождения с украинскими военнослужащими.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», – говорится в сообщении украинского командования.

Между тем, сам председатель Донецкой ОГА Кириленко не пострадал. В сводках отмечается, что глава администрации выехал на передовую без согласования с командованием «ООС» (бывшая АТО).

«После обследования – в машине сопровождения 1 погибший и 1 ранен. В машине Кириленко – все живы. Лично он – живой, но испуганный. Что и не удивительно. Детали будем обновлять по мере поступления», – сообщает один из украинских милитаристских телеграм-каналов.

Как водится, в Киеве сразу же намекнули на желание руководства ЛДНР сорвать мирный процесс в Донбассе.

«Этот дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменная», – заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Однако до сих пор остаётся неясным, кто именно обстрелял кортеж губернатора и сопровождавшую его колонну. Некоторые наблюдатели выдвинули версию, что это была сознательная провокация политических противников Зеленского, которым не выгодно примирение в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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