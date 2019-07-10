Forbеs раскрыл секрет благосостояния семьи главного единоросса Севастополя

Жена главного единоросса Севастополя Дмитрия Саблина вошла в ТОП-20 богатейших жен депутатов и чиновников по версии Forbеs.

Как уже сообщал «Новый День», накануне был опубликован список 100 самых состоятельных госслужащих и депутатов по итогам декларационной кампании «Власть и деньги – 2019». Саблин занял в этом рейтинге 32-ое место. Суммарный годовой доход его семьи составил 473,5 млн рублей. Сегодня выяснилось, кто вносит наибольшую лепту в семейное благосостояние.

Жена Саблина Алла Налча заработала за год 466,6 млн рублей – в рейтинге Forbеs она занимает 6 место. Она – совладелица целого ряда компаний в разных отраслях, от сельского хозяйства и девелопмента до строительства и управления ресторанами и другими объектами.

Отметим, что минувший год можно назвать для супруги Саблина не очень удачным: например, по итогам 2013 года ее доход – по данным того же Forbеs – составил 534 млн 563 тысяч 341 рубль, а сама она занимала в рейтинге богатейших жен 3 место.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.07.19

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