«Зонтик» над Крымом усилят «Тором»

В Крыму развернут новейшие зенитные комплексы «Тор-М2», способные с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и даже управляемые авиабомбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс разрабатывался для прикрытия войск на марше, но оказалось, что «Тор» способен защищать стратегически важный район, не давая противнику провести воздушный блицкриг.

Новинка поступит на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, расположенного в Севастополе.

Полк был сформированного в 1946 году и долгое время он находился в составе 126-й мотострелковой дивизии Советской армии. В 1989-м был передан Черноморскому флоту. Сначала располагался в поселке Межгорье в Крымских горах, а в 1995 году был передислоцирован в Севастополь для защиты штаба, кораблей, судов и подводных лодок ЧФ, оставаясь единственной российской воинской частью ПВО в Крыму. В 2012 году он был расформирован, а оставшиеся зенитные батареи переданы в состав 810-й бригады морской пехоты. После воссоединения Крыма с Россией полк восстановили.

Сегодня главная задача подразделения – оборона главной базы от ударов вероятного противника. Полк оснащен зенитно-ракетными комплексами «Оса», принятымим на вооружение еще в 70-х годах прошлого века. Первоначально перевооружение планировалось за счет «Бук-М2», но опыт использования средств ПВО в Сирии показал, что «Тор-М2» более эффективен в защите от ударов высокоточных боеприпасов.

«Тор-М2» – это комплекс ближнего боя, позволяющий эффективно бороться с высокоточным оружием, – цитируют «Известия» редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского. – Полк «Торов» способен обработать большой объем целей. Боевые действия в Сирии показали, что «Торы» эффективно уничтожали крылатые ракеты и ракеты систем залпового огня, а также барражирующие боеприпасы и беспилотники. Причем эти машины могут вступать в бой практически мгновенно. Раньше дивизион или полк ПВО должен был сделать кратковременную остановку, открыть огонь по цели, после чего вновь продолжить движение».

Дальность полета новой ракеты 9М338К с уникальной аэродинамикой позволяет «Тор-М2» прикрывать по фронту расстояние в 20 км. Он может обстрелять сразу четыре цели, в то время как первая модификация «Тора» могла вести огонь только по одной. Новые комплексы работают по принципу «одна цель – одна ракета». В число таких целей входят, в частности, все типы существующих крылатых ракет и корректируемые планирующие авиабомбы типа GBU-39 и GBU-40 или SDB-I и SDB-II, которые активно применяются в Сирии и в Афганистане. Эти боеприпасы считаются более трудными целями, чем низколетящие ракеты, так как дальность их сбрасывания может достигать 110 км, а пробить их толстый корпус можно только при близком разрыве или прямом попадании.

Напомним, в Крыму уже развернута единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) ПВО с элементами искусственного интеллекта. В ее состав включены огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО, дислоцируемые на полуострове, полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».

Созданная на полуострове система ПВО позволяет отразить массированную атаку самых современных ударных средств.

Севастополь, Игорь Юров

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