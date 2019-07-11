Еще один поисковый интернет-сервис заблокировал Крым

К интернет-сервисам, блокирующим Крым, присоединился и Trivago.

Как уже сообщал «Новый День», первыми – еще летом – доступ к отелям и апартаментам Крыма закрывали сервисы бронирования Booking.com и RoomGuru, объяснив свои действия санкциями.

1 июля о проблемах с продажей авиабилетов в Крым официально заявила поисковая система Skyscanner. А 3 июля гостиницы в Крыму перестали показывать Kayak и Momondo. Правда, Momondo все еще позволяет найти авиабилеты в Симферополь.

Trivago – сервис по поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн, был основан в Германии в 2005 году, напоминают «Известия». В базе более 800 тысяч отелей, цены на которые сравниваются на основании данных с около 200 сайтов бронирования, среди которых Booking.com, Ostrovok.ru, OZON.travel, Expedia и другие.

Блокировку связывают с санкциями ЕС в отношении России, введенными после референдума в Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.07.19

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