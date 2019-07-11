Климкин пожаловался на отсутствие средств для подкупа Китая и Индии

Китайская и индийская делегации в ООН прямо и без дипломатических реверансов указали министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, что никогда не будут голосовать за украинские антироссийские резолюции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом расстроенный Климкин рассказал в эфире украинского телевидения.

При этом министр посетовал, что Украина не обладает достаточными ресурсами, чтобы «окучивать весь мир», как это якобы делает Россия.

«Что касается Индии и Китая, они принципиально мне сразу сказали, что не будут за это голосовать, поскольку вопросы прав человека и прав конфликтов они не хотят рассматривать вообще на нью-йоркской площадке.

Они это предлагают рассматривать только в Женеве. У них есть фундаментальная позиция, они ее никогда не изменят, поскольку это для них вопрос национальной безопасности.

Тут у нас сдвига не будет… У нас нет реального возможного ресурса весь мир так, как Россия, что говорится, окучивать», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», ранее глава МИД Украины отказался подчиняться президенту Зеленскому и заявил, что у него разные с ним взгляды на «российскую агрессию». Коме того, Климкин добавил, что впредь не собирается «помогать» кабинету Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.07.19

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