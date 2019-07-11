Суд ЕС отменил санкции в отношении экс-президента Украины Януковича и его окружения

Суд Европейского Союза аннулировал санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции сняли с его сына Александра Януковича, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

«Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов, – говорится в сообщении суда. – Они подали иски в Генеральный суд ЕС, оспаривая действия, продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов».

Киев, Платон Ефичмук

Киев. Другие новости 11.07.19

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