Оплатить мусор, игры, заказать косметику… В концлагере «Красный» установили платежный терминал, чтобы привлекать посетителей

В одном из мемориальных комплексов Крыма поставили платежный терминал, в котором можно оплатить коммунальные услуги, поиграть в «Танчики», заказать косметику. Крымчане возмутились. Администрация мемориала заявила, что таким образом предполагается привлекать больше посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в поселке Мирное (Симферопольский район).

«Как вам такое? В Мемориальном комплексе жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» установили платежный терминал, и кандидат в депутаты Лилия Диденко приглашает ходить туда оплачивать коммуналку! Убрать немедленно ЭТО оттуда!» – сообщили в соцсетях.

«Владимир Константинов, Владимир Андреевич! По Вашей в том числе инициативе и в целом властей Крыма в Мирном был создан музейный Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный». Сейчас внутри здания музея установили платежный терминал, а ранее кофейный аппарат. Просим Вас волевым решением заставить руководство музея убрать аппараты, принимающие деньги, с территории и здания Мемориала!»

Лилия Диденко попыталась погасить гнев земляков: «Товарищи, если вы не в курсе, то вокруг мемориала живут люди!) И они живут такой же обычной жизнью, как и вы!!!)»

Это вызвало новую волну возмущения: «Картошкой для удобства можно торгануть!!! Вокруг люди живут – удобно!!!»

«На остановке можно поставить, возле магазинов. А до постройки мемориала люди где-то платили? Поставьте еще банкомат – люди потянутся. С ума что ли посходили в желании добраться до власти?!»

«Предлагаю установить терминалы и на основных кладбищах города тоже. Игровые автоматы ещё хорошо добавить. Ну, а ччо?»

«Еще хотелось бы узнать, кто это придумал и кто осуществил. Кстати, вроде Константинов курировал этот проект, деньги выделял, он в курсе, поддерживает или как? Цинизм этого просто зашкаливает, нет слов. Просто вдумайтесь в то что происходит. Власть, где вы – отзовитесь. А давайте у Вечного огня банкомат поставим: людей много ходит, да и мединститут рядом… А че – все на благо людей».

Ситуацию прокомментировал представитель Центрального музея Тавриды, к которому относится мемориальный комплекс, Александр Звездин:

«Позвольте внести ясность в ситуацию. Довольно часто посетители мемориального комплекса высказывают желание сделать благотворительный взнос «на Мемориал», иногда пытаются оставить деньги сотрудникам Мемориала. И если у посетителей возникает подобное желание, им необходимо предоставить такую возможность – и это правильно. Установка терминала позволяет сделать это оперативно, открыто и официально. Это главное назначение терминала – прием добровольных пожертвований. Думаю, что большинство крымчан воспримут тестовое испытание терминала с пониманием и не станут спекулировать на этой теме. Не думаю, что у дверей комплекса возникнут очереди из желающих оплатить те или иные услуги, но если это и случится – они не пройдут мимо музейного зала и, зайдя в него, нелишний раз задумаются об увиденном и услышанном…»

Но сохранить хорошую мину при плохой игре сотрудникам музея не удалось – им просто не поверили. Крымчане указали: на терминале нет надписи «Для пожертвований», в главном меню нет кнопки «Для пожертвований», инструкция, как сделать взнос, к терминалу не прилагается, а за любой перевод берут процент.

«Этот процент кто-то получает себе в карман. Конечно, если установить ящик с прорезью никаких процентов никто не получит, и значит без обогащения частных лиц пожертвования никому не интересны…»

«У посетителей возникает желание сделать благотворительный взнос на Мемориал, но Вы денег не берёте и отправляете... клацать в терминал без инструкции. Как поступит человек в этой ситуации? Скорее всего, найдёт моральное оправдание «хотел помочь но денег не взяли».

«Там рассказывают, что терминал для пожертвований... Обратитесь к фирме-владельцу терминала: пусть оставят одну опцию «пожертвования», а остальные все платежи уберут. Для них это просто».

«Они же выше написали, что не считают это целесообразным, потому что остальные функции удобны. Разговор с забором».

В музее настаивают: деньги собираются на пожертвования, а использовать для этого обычный ящик опасно: «Установка ящика могла бы вызвать повод для хищений (или подозрений в этом у посетителей). В конце концов, ящик с определенной суммой могли похитить городские воры, если б узнали об этом... Поэтому было решено установить терминал. Вы перечисляете деньги на счет благотворительного фонда «Мирный» – и деньги туда попадают напрямую».

«Какие воры внутри музея. У вас охрана круглосуточная», – недоумевают крымчане.

Самые упорные не поленились сходить к терминалу и попытаться внести пожертвования: «Можно счёт пополнить, оплатить Танки (игра), коммуналку, РНКБ, вывоз мусора. Не вижу значка «на музей».

«Откуда в терминале может быть платеж, если счета нет!»

Отдельный спор разгорелся из-за кофейного аппарата. Все тот же Александр Звездин объяснил его появление заботой о детях:

«Кофе и чай часто покупают зимой. К нам едут школьники и студенты со всего Крыма. Когда приезжает группа 30 человек, а в январе при -10 у нас ледяной степной ветер (Мемориал рядом с открытым полем), то считаю, что если ребёнок отогреется кофе или чаем после экскурсии по территории, – то это нормально и цивилизованно».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.07.19

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