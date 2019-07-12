В реестре крымских инвестпроетов обнаружились мертвые души

Реестр инвестиционных проектов, реализующихся на территории Республики Крым, «замерз» – новичков не добавляют, «покойников» не вычеркивают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реестр размещен на сайте Минэкономразвития Крыма. Последний, 121 – й проект датируется 2016 годом. Там же числятся и проекты, исключение которых из этого же списка Совмин подробно осветил в СМИ, заклеймив «обманщиков».

Недавний пример – история с несостоявшимся производством обуви в Евпатории. Компания Zenden заморозила строительство обувного кластера, в который собиралась вложить 1 млрд руб. Строительство завода началось, но вскоре остановилось. Теперь заказчик заявляет: «Каркас построен с грубыми нарушениями технологии, и дальнейшая его эксплуатация невозможна. Бетон завезли не той марки, какой было необходимо, сварные швы металлической конструкции здания были выполнены некачественно, в результате возведенный каркас теперь нужно разбирать и переделывать».

Минэкономразвитмя подало судебный иск. Из определения суда о принятии его к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма. Статус участника этой зоны дает компании не только налоговые льготы, но и т право беспошлинного ввоза товаров, комплектующих и оборудования. С учетом того, что бывший мэр Евпатории Андрей Филонов находится под стражей без внятного объяснения, именно он может оказаться виновен в том, что инвестпроект не состоялся – уже объявлено, что это Филонов привел подрядчиков-бракоделов. Однако даже после ссоры Совмина с обувщиками, проект продолжает числиться в Реестре под №31.

Проект освоения горы Клементьева «Реконструкция и организация развития аэродрома малой авиации «Кара-Гоз» начинался очень шумно: авиаторы и парашютисты потребовали проведения общественных слушаний. Все были против вмешательства в сложившиеся на горе обычаи. Инвестора-москвича никто из тамошних специалистов не знал, многие вообще сомневались в его существовании. Шум постепенно стих, инвестор куда-то исчез… По информации из базы ЕГРЮЛ фирма-инициатор «Город авиаторов» находится в стадии ликвидации, но информация на портале Минэкономики Крыма ничуть не изменилась.

Какие-то не вполне понятные истории связаны с цементом. Никуда не делся из Реестра проект «Создание транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки» в порту Феодосии, хотя городская общественность организовала протестные митинги и вырвала у представителей Совмина обещание, что цементного терминала в городе не будет. Строка в Реестре стоит на том же месте (№100) инвестор другие площадки для строительства не рассматривает.

В свое время очень широко рекламировался и инвестпроект по строительству цементного завода на окраине Керчи – с реанимацией Камыш-Бурунского порта. Крымские чиновники увлеченно хвалили компанию «Ген инвест», связанную с Генбанком, которая намерена вложиться в такое нужное производство.

Теперь в базе ЕГРЮЛ под тем самым идентификационным номером, который указан в Реестре Минэкономики РК и по тому же юридическому адресу числится ООО Транспортный комплекс «Керчь». «Ген инвест» из базы ЕГРЮЛ исчез. Впрочем, некое строительство на участке ведется – похоже, тихо сменился инвестор, но что о нем знает и может сообщить Минэкономики?

Никто ничего не знает об обещанном строительстве завода по добыче и расфасовке минеральной воды в селе Мазанка под Симферополем. В продаже новая вода не появилась, лицензия на разработку подземных вод вблизи Мазанки не выдавалась.

Наверняка в Реестре есть и другие мертвые инвестпроекты. Возникает вопрос: зачем Минэкономики РК нужно это откровенное очковтирательство?

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.07.19

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