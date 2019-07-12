В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований Украины провело обыск в офисе президента страны.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины изучают деятельность Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО). К Зеленскому, правда, пока претензий нет.

«Касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Порошенко», – пишет «Главком» со ссылкой на осведомленный источник. В частности, следователей интересует, кто подписывал документы под грифом «Совершенно секретно», а также – кто и что говорил на совещаниях.

Отмечается, что 11 июля, экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБРУ.

Кроме того, началась проверка документов, на основании которых с банковских счетов бывшего президента были сняты $34 млн наличными. А за несколько дней до этого ГБР Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против Порошенко.

Документ уже направлен в Генеральную прокуратуру Украины.

Директор ГБР Роман Труба ранее подчеркнул, что не исключает ареста активов завода «Кузня на Рыбальском» и телеканала «Прямой», которые фигурируют в двух из восьми уголовных дел против Порошенко, пишет «Газета». По словам силовика, у этих дел «есть перспектива».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.07.19

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