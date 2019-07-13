Автокемпинг, с помпой открытый Аксеновым, с треском перевернулся: в Крыму ветер сдул домик с туристом внутри (ФОТО)

На западе Крыма ветер сдул туристические домики. Инцидент произошел в автокемпинге «Оленевка Village», с помпой открытом 2,5 месяца назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 апреля в посёлке Оленевка Черноморского района пустили первую очередь автокемпинга, объявленного самым большим в Крыму. На первом этапе построили 250 домиков: в каждом по два двухместных номера площадью 16 метров без удобств. Общая стоимость инвестпроекта – около 3 млрд рублей.

На церемонию открытия прибыл сам глава Крыма Сергей Аксенов, гордо сообщивший, что «подобные площадки представляют лучший пример компактного отдыха». И заявил, что данный опыт строительства подобных кластеров возможно тиражировать на территории всей Республики Крым. И вот минувшей ночью ветер опрокинул два деревянных домика-дуплекса. Об этом туристы рассказали в соцсетях, вспомнив детскую сказку «Волшебник Изумрудного города».

«Сегодня ночью мы могли бы стать Элли с Тотошкой из Канзаса, но, по счастливой случайности, наш домик устоял, а два соседних перевернуло внезапным сильнейшим порывом ветра с дождём. Каким-то прямо прицеленным, как будто кто-то невидимый дунул в огромную трубочку прямо на них.

Я проснулась от шума дождя, вышла на веранду снять полотенца, и тут при свете фонарей полетели белые стулья и шезлонг, и сразу же вслед за ними перевернулся на крышу дом, – цитирует «Политнавигатор» туристку из Санкт-Петербурга Наталию Соловьеву.– В доме ночевал мужчина. Он вылез сам, но что-то у него с рукой. Как минимум.

Во втором перевёрнутом домике пока нашли только вещи, люди удачно были в отъезде.

Уже через 5 минут после этого переворота небо стояло чистое, и на Млечном пути можно было рассмотреть каждую звезду».

В администрации автокемпинга отрицают, что кто-то из туристов пострадал. По фотографиям, выложенным в соцсети, видно, что домики держались на четырех коротких бетонных столбиках, заглубленных в грунт. Давления ветра на стены конструкция не выдержала, и домики не просто опрокинулись, а перевернулись на крышу.

Фото: «Политнавигатор»

«А в осенний шторм вообще все унесет, если не закрепить. Природа, блин», – комментируют происшествие в соцсетях.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 13.07.19

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