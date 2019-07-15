Кортедж президента Украины влетел в колонну автобусов с детьми

Кортедж президента Украины Владимира Зеленского влетел в колонну автобусов с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в Запорожской области недалеко от Мелитополя. Детей везли на отдых. На узкой дороге автобусы попытались обогнать два Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter . По всей видимости обгонявшим пришлось уворачиваться от встречных машин, и они попытались вернуться на правую сторону. В результате у одного из Touareg в гармошку смята передняя часть и существенно поврежден левый бок – судя по фото и видеокадрам, опубликованным в сети, в него влетел второй Touareg. У Volkswagen Transporter большая вмятина на правом боку в районе пассажирской двери.

Один из автобусов с детьми слетел с дороги и, проломив придорожные кусты, улетел в кювет.

О пострадавших детях пока не сообщается.

Как выяснилось, Фольксвагены, шедшие на обгон, – это машины из кортеджа президента Украины Владимира Зеленского, возвращавшиеся в Киев. Самого Зеленского на дороге не было: он вернулся в столицу на самолете.

«В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина, – цитирует Страна.ua источник в в Управлении госохраны. – Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда – и ДТП».

Запорожье, Служба информации РИА «Новый День»

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