«День всех, всех, всех»: жители Евпатории жалуются на огромные очереди в детской поликлинике

Жители Евпатории жалуются на огромные очереди в детской поликлинике. На видео, выложенном в соцсетях, длинный коридор учреждения забит детьми и их родителями. Причем, в одной очереди находятся и совсем маленькие, и подростки. В коридоре душно: взрослые обмахиваются бумажками, у детей изможденный вид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане, что подобные очереди – обычное дело по средам, когда проходят осмотры поступающих в детский сад. Кроме того, среда в поликлинике – день здорового ребенка, то есть на осмотр приводят детей в возрасте до года. В этот же принимают и детей старшего возраста.

«Были в месяц с дочкой, я была в шоке! День грудничка и всех, всех, всех, – рассказывают горожане. – Зачем таких малышей вызывать в эти толпы, где не вздохнуть и не все дети здоровы? Вечно все через одно место у нас делается. Неужели нельзя разделить как-то грудных от садовских и школьных? В неделе 5 рабочих дней, почему среда для всех? Ещё и прививки в этот день ставить после того, как с утра нанюхался всего ребенок, вспотел сто раз...»

В больнице утверждают: со 2 июля возрастные потоки разделили: в среду – принимаются дети от 0 до 3 лет, во вторник и четверг – всех остальных. Горожане утверждают, что новая схема не работает:

«Все просто в теории, а на практике там все дети – и от трех, и после 15... Такая душиловка. День грудничка, а пускают в кабинет без очереди через одного «взрослого» ребенка… Иногда выходит медсестра и берет грудничка ещё, и тогда вся очередь смотрит, как на предателей родины»

В поликлинике все списывают на человеческий фактор: дескать, потоки разделили, но «либо человек в марте взял обходной лист, все это время просидел и сейчас пошел проходить врачей и не знает, что правила изменились, либо он работает во вторник и в четверг, поэтому и идет в среду с 14 летним ребенком».

Многие отмечают невыносимые условия ожидания: «Проходили мы профосмотр в среду (ребёнку 1 год),это просто трэш! Мне – взрослому человеку было плохо, чуть в обморок не упала во время этой беготни по кабинетам. А что говорить о малышах?! Ремонт сделали, а вентиляция, как я поняла, на нуле. Могли хотя бы пару кондиционеров поставить для комфортного пребывания во время таких «забегов»!»

При этом, родители, пришедшие с подростками на прошлой неделе во вторник или четверг, отмечают, что уложились за час – два.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 15.07.19

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