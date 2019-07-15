Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, продлят срок содержания под стражей

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года в Керченском проливе, собираются продлить срок содержания под стражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственное управление ФСБ обратилось в Лефортовский районный суд Москвы суд с ходатайством о продлении указанного срок на 3 месяца.

«В отношении Артеменко, Эйдера и Сороки просят продлить до 26 октября, в отношении остальных моряков – до 24 октября», – сообщили в пресс-службе суда.

Вопрос будет решен 17 июля.

Напомним, рано утром 25 ноября три украинских военных бронекатера нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками. Морякам предъявили обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц).

Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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