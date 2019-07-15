Следователи назвали предварительную причину смерти юного биатлониста, погибшего в Крыму

В Крыму озвучили предварительную причину смерти 18-летнего биатлониста из Мурманска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подросток приехал в Крым в июне в составе группы биатлонистов Мурманской областной спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта.
Сборы проходили в поселке Рыбачьем (Алушта). Во время одной из тренировок подросток пропал. Позже его тело без признаков жизни обнаружили в стороне от маршрута пробежки.
В Главном следственном управлении СК РФ по РК сообщили, что по предварительной версии причиной смерти подростка стала патология сердечнососудистой системы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В рамках расследования будут проведены дополнительные экспертизы для определения точных причин смерти.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.07.19
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