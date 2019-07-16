Туристов в Крыму предупредили об опасности: на популярном маршруте произошел крупный обвал и будет еще

В каньоне реки Артна-Узенин-Дересы (приток реки Демерджи) между скалой Татлы-Кая и массивом Таш-Хабах произошел крупный обвал. Об этом сообщил доцент Крымского федерального университета Сергей Гуров.

«Обвалы – явление редкое. Последний подобный обвал произошёл на Демерджи 30 лет назад (в 1989 году), когда сорвалась каменная призма высотой до 80 м и шириной около 20 м. Светлые глыбы верхней части горы Обвальной (массив Южной Демерджи) и ныне резко выделяются на сером фоне горы и видны с троллейбусной трассы.

Масштабы обвала 2019 года не менее внушительные, – рассказал ученый. – Многометровые тысячетонные глыбы повалили пойменный лес каньона. Я обнаружил на многих поваленных деревьях зелёную листву. Соответственно, обвал, скорее всего, произошёл во второй половине весны – начале лета 2019 года. Абсолютное большинство обвалов происходит в первом полугодии. Это связано с таянием снегов (крупнейший обвал произошёл 4 апреля 1894 года), осадками (июнь – наиболее дождливый месяц в этом районе). Вода размягчает глинистую промазку между блоками и происходит обрушение.

Обнаруженный обвал уникален тем, что он находится не в обвальном полуцирке западной части Южной Демерджи, а гораздо севернее, в каньоне. Судя по мощному слою бурозёма и обилию лишайника на более древнем коллювии каньона Артна-Узенин-Дересы, а также отсутствии мощных стенок отрыва, аналогичных образовавшейся недавно, можно сделать вывод о том, что обвал 2019 года стал самым мощным в каньоне.

Как известно, массив Демерджи отличается обилием обвалов из-за того, что он сложен конгломератами, которые являются неоднородными породами, поэтому под действием физического выветривания легко дезинтегрируются. Я обнаружил, что возраст конгломератов нового обвала существенно отличается от конгломератов обвального полуцирка Южной Демерджи. Конгломераты каньона моложе и относятся к кимериджскому ярусу (155 – 151 млн лет) Они заметно светлее конгломератов оксфордского яруса (до 161 млн).

Если посмотреть на стенку отрыва нового обвала, можно увидеть глубокую вертикальную трещину. Это индикатор того, что обвал в этом месте повторится. Следовательно, туристским группам, проходящим по этим живописным местам нужно быть максимально осторожными».

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 16.07.19

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