В Амстердаме не смогли решить, кому отдать крымское золото

Апелляционный суд Амстердама не смог принять решение по делу о крымской коллекции скифского золота.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию. Сначала решение планировалось вынести 11 июня, потом оглашение вердикта перенесли на 16 июля.

Однако сегодня Апелляционный суд Амстердама не смог определить, кому передать коллекцию: принятие решения отложили на 6 -9 месяцев. До середины сентября стороны могут представить в суд дополнительные данные и аргументы.

Хранить уникальную коллекцию по-прежнему будут в музее Алларда Пирсона.

Эксперты предвидели подобный исход: Нидерланды не признают российской принадлежности Крыма, поэтому судьи не спешат брать на себя ответственность за разрешение межгосударственного скандала и затягивают дело.

Напомним, в Крыму уже заявляли: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро. Впрочем, будет еще возможность обжаловать решение в Верховный суд Нидерландов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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