Крым провалил программу переселения из аварийного жилья и рискует остаться без средств

Крым рискует не войти в новую федеральную программу по переселению из ветхо-аварийного жилья. Причина – невыполненные обязательства по старой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы расселения ветхого жилого фонда обсуждались в рамках Ассамблеи региональных общественных советов в сфере строительства и ЖКХ.

Среди отстающих оказались Башкирия, Дагестан, Забайкалье, Приморский край, Тыва, Крым и Севастополь.

«Нас очень смущает – мы молчали об этом пять лет – республика Крым, – сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. – . Там не было сдано ни одного квадратного метра по программе аварийного жилья за пять лет». Он отметил, что крымские власти все время находят какие-то отговорки: то снос не могут организовать, то с людьми не в состоянии договориться, при этом постоянно меняются профильные министры. Он обратил внимание представителей Общественного совета при Минстрое, что продолжаться так больше не может.

Степашин подчеркнул, что регионы, не завершившие старую программу переселения, в новую не войдут и средств, соответственно, не получат.

Напомним, на новую программу планируется направить более 500 млрд рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.07.19

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