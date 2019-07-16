Готов к тюрьме и обороне: в Крыму для «обеспечения государственной программы вооружения» построят СИЗО

В Крыму «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения» построят новый СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Крымстата, число совершенных в Крыму преступлений немного снизилось. На всякий случай статистика предупреждает: по числу зарегистрированных фактов – в первом полугодии совершено на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее УФСИН России по Республике Крым собирается строить новый следственный изолятор на 1500 мест. И уточняет: это делается в рамках государственного оборонного заказа.

Инженерные изыскания и подготовка проектной и рабочей документации для строительства объекта оцениваются в 182 млн руб, они продлятся до 2021 года. Первая очередь вместит тысячу человек.

Оборонный заказ заставил Крымское УФСИН в последние недели сделать немало интересных закупок. Например, картофель столовый ранний, (80 тонн по 28 руб), ранние овощи, 3 тонны сахара (по 48 руб), 320 кг черного чая, полтонны томатной пасты, соль и сухофрукты.

Заботясь о заключенных, служба исполнения наказаний не забывает о собственных удобствах. В ходе капитального ремонта здания управления предполагается установить там особенные подвесные потолки: они будут белого цвета с поверхностью, на которой имеется характерный рисунок в виде «червоточин». Видимо, специфический узор должен напоминать об испорченности душ подопечных, а может – иллюстрировать народную мудрость «от тюрьмы не зарекайся».

В этом же списке два фарфоровых унитаза и прочие красивые мелочи. Ссылки на оборонзаказ в данном случае нет.

На медицинскую помощь лицам из числа спецконтингента до конца года потратят всего 55 тыс руб. Согласно документации, такая услуга измеряется в штуках, больницы окажут их 200.

Под рубрикой «Поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения» крымское УФСИН пыталось купить транспортное средство «с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новое», с количеством мест не менее 7), но аукцион признан несостоявшимся. В этой части Управление пока остается без обороны и вооружения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.07.19

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