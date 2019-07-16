В Крыму сели перекрыли несколько дорог – в ДТП попал автобус (ФОТО)

В Крыму на несколько дорог сошли сели.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымавтодор», накануне вечером грязевые потоки и грунтовые пласты перекрыли дороги Грушевка – Судак, Симферополь – Феодосия, Судак – Новый свет. Работы по очистке этих дорог уже завершены. Продолжается устранение наносов на участках дорог Алушта – Судак – Феодосия, Алушта – Судак в районе села Веселое и дороги Судак – Новый Свет.

«Работы будут вестись круглосуточно до полного устранения последствий стихии», – заявили в ведомстве.

Из-за селя в ДТП попал рейсовый автобус «Судак – Новый Свет».

«Водитель, двигаясь по серпантину, не справился с управлением на участке, покрытом глиной из-за сошедшего селевого потока, в результате чего автобус сошел с дороги, – рассказали в Крымавтодоре. – Бетонное ограждение, установленное вдоль проезжей части, предотвратило падение автобуса со склона, однако дальнейшей движение транспорта по маршруту было невозможно».

Фото ГУП «Крымавтодор»

В ведомстве уточняют: в ДТП никто не пострадал, а автобус удалось вернуть на дорогу: «Сотрудники Крымавтодора, своевременно прибывшие на место ДТП, вытащили автобус на дорогу, благодаря чему 15 пассажиров продолжили свой путь домой».

Судакчане это заявление опровергают: «Люди пешком пошли в Новый Свет, а вторую маршрутку сами пассажиры и водители машин на подъем толкали» – пишут в соцсетях.

Горожане предъявляют претензии дорожникам: «Вопрос к подрядчикам или Судакскому ДЭУ: где водоотвод на дороге в таких аварийных местах? Или это первый раз там грунт с гор смывает?!»

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 16.07.19

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