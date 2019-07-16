Зеленскому предложили купить Крым по частям и стать «недостижимым государством №1»

Граждане Украины потребовали от президента Владимира Зеленского «смелых решений» и предложили выкупить Крым по частям. Подобным образом предлагается и вернуть Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор ссылается на некий опыт Китая и предполагает, что с Россией можно договориться на рассрочку.

Петиция размешена на сайте президента Украины. Однако большой популярностью не пользуется, как и другие петиции, касающиеся полуострова.

Например, пару недель назад на сайте появилась петиция от некой группы «разработчиков стратегической технологии (которой нет в мире)», создавшей «кибероружие, превышающее мощь ядерного оружия – инструмент остановки агрессии и вторжения со стороны любого государства». Заявляется, что с его помощью Крым и Донбасс будут гарантировано возвращены Украине, а сама страна станет «недостижимым государством №1». Авторы уверяют, что обладают «другими стратегическими технологиями, реализация которых позволит превзойти научно-технический потенциал Microsoft, Apple, Google, Lockheed Martin; и стать ядром для создания новой силиконовой долины в Украине». И требуют личной встречи с президентом – разработки настолько секретны, что никому, кроме Зеленского, их доверить нельзя.

Украинцев, похоже, супероружие не впечатлило: за 1,5 месяца петиция не набрала и 40 голосов.

Интерес вызывают лишь требования восстановить транспортное сообщение с Крымом, но и под этими обращениями более 150 человек не подписываются.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 16.07.19

Готов к тюрьме и обороне: в Крыму для «обеспечения государственной программы вооружения» построят СИЗО. / ОБСЕ: Закон Украины о языке не соответствует международным нормам. / Украинский генерал: Для подавления Крымской весны не хватило четырёх взводов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»