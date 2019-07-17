Украинцев начали запугивать Крымом и ФСБ

Жителей Украины пытаются удержать от поездок в Крым, пугая российскими пограничниками и ФСБ.

«В последнее время ежедневно административную границу с оккупированной территорией АР Крым пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины, для сравнения в зимне-весеннее время в два раза меньше, – написал в соцсетях замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. – При проведении опроса жителей аннексированного Крыма, большая часть избегает ответа о нарушении прав человека со стороны оккупационной власти.

В то же время установлено, что сотрудники ФСБ и погранслужбы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и которые впервые пересекают линию разграничения. Проверки длятся не менее часа и большую часть таких граждан доставляют до Джанкоя, Армянска или Симферополя, где проводятся долговременные допросы.

Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму это заявление вызвало недоумение. Тем более, что логика у Аброськина явно хромает: где взять столько машин, чтобы ежедневно доставлять из пунктов пропуска тысячи украинцев в ФСБ и время на многочасовые допросы каждого. И еще один вопрос: если российские пограничники так себя ведут, почему поток из Украины не сокращается, а только растет.

В правительстве Крыма заявление Аброськина считают обычным фейком.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 17.07.19

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