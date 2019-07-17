Глава УПЦ просит главу РПЦ «походатайствовать за пленных»

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в обмене пленными, захваченными с обеих сторон на гражданской войне в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

«Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту (Зеленскому) с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс», – заявил Онуфрий и добавил, что надеется на обмен в полном формате – «всех на всех».

Между тем, накануне в Киеве заявили о договорённости с Москвой провести первый обмен пленными в формате «10 на 10» или «15 на 15» уже в течение ближайшего месяца.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко.

«Договорились в течение месяца осуществить обмен определенным количеством наших пленных. Президент Зеленский говорил про «10 на 10», «15 на 15». В принципе, мы не замыкаемся на определенном количестве людей, наша задача сейчас обменять и получить своих людей обратно и разблокировать процесс «всех на всех», который до этого времени был заблокирован», – уточнил дипломат.

Кроме того, Пристайко добавил, что продолжается начатая во время телефонных переговоров Зеленского и Путина дискуссия вокруг 24 украинских моряков, арестованных после нарушения морской границы РФ в Керченском проливе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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