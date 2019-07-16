В Крыму выросло число дельфинов-мутантов

В Крыму увеличилось количество аномалий у китообразных.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», если раньше попадались преимущественно дельфины необычного окраса, то теперь часто встречаются особи, имеющими более серьезные изменения: «хвост сирены» у афалины, патологии развития костей черепа у белобочки, патологии в осевом скелете у афалины и белобочки.

Месяц назад в поле зрения исследователей попала афалина с крайне необычным хвостовым плавником-«трезубцем». В конце июня в Севастополе был обнаружен детеныш азовки со значительной ассиметрией лопастей хвостового плавника (правая лопасть удлинена, левая – расширена, а в конце хвостового стебля имеется заметное искривление).

Был сделан рентгеновский снимок:

На снимке можно увидеть врожденные изменения в развитии скелета хвостового отдела позвоночного столба с сопутствующей деформацией позвонков.

Частое появление врожденных пороков может быть связано с близкородственным скрещиванием внутри обособленного количества животных, разделяющих одну территорию, обуславливаясь очень низким генетическим разнообразием внутри популяции, говорят специалисты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.07.19

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