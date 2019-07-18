На Крымском мосту завершили укладку железнодорожный путей

На Крымском мосту завершена укладка железнодорожный путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре «Крымский мост», на материковом направлении стыковку провели еще в июне. А сейчас две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки на крымском направлении. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более 3 тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», – рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Плети – участки пути длиной по 440 м, между которыми уже ставятся уравнительные приборы. Они компенсируют температурные расширения металла: позволят стальным термоупрочненным рельсам «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха.

На мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи. По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги.

«Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра», – рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Напомним, первые пассажирские поезда по Крымскому мосту планируют пустить в декабре в Москву и Санкт-Петербург. А массовое движение по железнодорожной части начнется весной 2020 года.

Автодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме. За 14 месяцев через Керченский пролив проехало более 5 млн машин. Летом поток транспорта в обе стороны увеличился. За июнь и почти 3 недели июля суммарный трафик в обе стороны составил почти 950 тысяч транспортных средств.

Керчь, Лиана Макоба

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