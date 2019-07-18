Украина ввела спецпошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ

Украина ввела специальные пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Геру.

«Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля», – написал Геру на своей странице в Facebook.

С 1 августа 2019 года специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемого трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75%; с 1 октября – 4%. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября

Пошлина сократит маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики и других факторов. «Если типичная рыночная маржа составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов», – заявил Геру, уверяя, что соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, зато украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд гривен в год.

Украинцы отнеслись к его обещаниям без оптимизма: «В Украине, как всегда, заплатит конечный потребитель. Сомневаюсь в целесообразности этих пошлин. Участники просто поднимут цены и скажут, что виновато правительство», – прокомментировали пост Геру в соцсетях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.07.19

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