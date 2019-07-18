Парус-призрак: не известно кто продает путевки в исчезнувший крымский санаторий

Совмин Крыма обнаружил на подведомственной территории ненужное имущество и пытается от него избавиться.

Своим постановлением № 883-р правительство РК предлагает Федеральному агентству по управлению госимуществом «принять решение о принятии в федеральную собственность недвижимого имущества».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в перечне ненужной Крыму недвижимости 26 объектов, среди которых два спальных корпуса площадью 3 тыс 458 и 4 тыс 632 кв м, клуб-столовая (2 тыс 522 кв м), склады, проходные и четыре буны, из чего следует, что все это хозяйство находится у моря.

Значит, и пассажирский лифт движется в пробитой в скале шахте и везет отдыхающих на пляж – иначе нельзя поверить в указанную в документе его площадь – 303 кв м. Судя по приведенным кадастровым номерам и адресу (Гаспра, Алупкинское шоссе, 4), еще недавно все это называлось санаторием «Парус». Но это название в документе Совмина ни разу не упоминается.

Клинический санаторий «Парус» (специализация – нетуберкулензные заболевания дыхательных органов), пляж которого находится прямо под знаменитым «Ласточкиным гнездом», в 2014 году был национализирован в пользу Республики Крым. Тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская добилась того, что его отдали в пользование прокуратуры РК.

Уже в июне 2014 года там появилась Управляющая компания «Парус», которая взяла на себя все хлопоты по функционированию санатория, в том числе – продажу путевок.

Мелкая, но интересная подробность: единственным учредителем управляющей компании является екатеринбургский Фонд развития содействию предпринимательства. С Уралом у Поклонской, напомним, связано личное: там она венчалась с предыдущим мужем-прокурором, там же находится ее духовник.

Похоже, сам санаторий «Парус» в российском правовом поле даже не регистрировали: в базе ЕГРЮЛ нет никаких его следов, хотя там содержится информация даже о ликвидированных юридических лицах. Поэтому и Совмин не указывает, что речь идет об имуществе санатория «Парус» – несуществующей здравнице не может ничего принадлежать.

Нынешний директор УК «Парус» Елена Сафонова попутно владеет симферопольской фирмой, которая ведет «деятельность санаторно-курортных организаций». Так что сказать определенно, кто до сих пор хозяйничал в «Парусе» трудно.

Однако текущим летом фамилия Поклонской – теперь уже депутата Госдумы РФ снова прозвучала в связи с этой здравницей. Она обвинила Судебный департамент Крыма в рейдерском захвате санатория. В ее рассказе о событиях в санатории есть любопытная деталь: она «выкупила путёвку, забронировала путёвку через туристическую фирму на себя и на ребёнка…». Из этих слов явствует, что сам санаторий (даже если и существует) путевок не продает, мест не бронирует.

Корреспонденты РИА «Новый День» прошли по схеме бронирования мест в призрачном санатории. Оказалось, отдел бронирования, указанный на сайте санатория «Парус», находится в Новороссийске и является отдельным юридическим лицом, это лицо и получает деньги за путевки. Почему санатория нет в базе ЕГРЮЛ, сотрудница отдела бронирования, естественно, не знает, но уверяет, что ее компания является официальным представителем. На вопрос: чьим именно представителем, она простодушно отвечает: «Этого я вам сказать не могу».

Путевки в «Парус» предлагают и турфирмы по всей стране: и в Москве, и в Севастополе – там пояснили: у санатория как раз сейчас меняются реквизиты и управляющая компания. Но никаких подробностей продавцы сами не знают, хотя охотно готовы принять деньги за путевки.

Похоже, в Совмине поняли, что сами в запутанной ситуации разобраться не смогут и решили переложить проблему на федеральные органы, не сообщив об этом Поклонской.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.07.19

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