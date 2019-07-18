В Киеве назвали главные антироссийские силы в Крыму

Сторонники запрещённого в России меджлиса и оппозиционные властям российские адвокаты, защищающие в судах различных крымских экстремистов и украинских диверсантов, – единственные силы, которые активно борются за «украинский Крым» на полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире подконтрольного меджлису телеканала ATR заявил замминистра «по делам оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

По его словам, именно через агентов меджлиса и российских адвокатов Киев может попытаться расшатать политическую ситуацию в Крыму.

«К сожалению, никаких официальных органов Украины на территории Автономной Республики Крым сейчас не действует, поэтому приходится использовать либо активистов крымско-татарского движения, которые продолжают сопротивление оккупантам, либо адвокатов российских, которые защищают, в том числе, наших моряков, активистов крымско-татарского народа. На сегодняшний день это единственный механизм, другого механизма юридического не существует», – приводит слова Тука «ПолитНавигатор».

Напомним, в марте 2019 года оперативники ФСБ Крыма задержали в Ростове-на-Дону трёх жителей полуострова, которые подозреваются в юридическом и медийном пособничестве запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Все трое являются активистами одного из неформальных крымских объединений юристов и общественников. Главная цель их деятельности – оказывать юридическую и медиа поддержку гражданам полуострова, проходящим по делам террористической направленности, и обвинять власти в использовании правоохранителей для политического преследования инакомыслящих.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.07.19

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