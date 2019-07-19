Из детского лагеря в Крыму госпитализирован еще один ребенок

Из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории госпитализировали еще одного ребенка. Об этом сообщил минздрав РК.

По данным управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю на 19 июля в инфекционном отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» находятся 55 человек, в том числе 50 детей. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Дезинфекция в лагере продолжается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.07.19

Конгрессмены внесли законопроект о новых антироссийских санкциях. / В Крыму обнаружен склеп с воинами и оружием. / За поддержанную Москвой украинскую партию готовы голосовать около 13% избирателей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»