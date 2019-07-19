Из детского лагеря в Крыму госпитализирован еще один ребенок

Из детского лагеря «Лучистый» в Евпатории госпитализировали еще одного ребенка. Об этом сообщил минздрав РК.
По данным управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю на 19 июля в инфекционном отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» находятся 55 человек, в том числе 50 детей. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
Дезинфекция в лагере продолжается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.07.19
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