Дороже, чем вся российская наука: стоимость яхтенной марины в Балаклаве выросла в 2 раза

Яхтенная марина, которую собираются построить в Балаклаве, менее чем за год подорожала вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году президент России Владимир Путин поручил создать в Крыму международный центр туризма с яхтенной мариной мирового уровня.

В версии федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» на проект было предусмотрено 3,8 млрд рублей. Однако 18 июля ФЦП была опубликована в обновленной редакции, предусматривающей выделение только на создание марины 7 млрд 231,6 млн рублей.

Согласно документу, в минувшем году в проект было вложено 100 млн рублей, 95 из которых – из федерального бюджета. В текущем году собираются выделить около 170 млн, в 2020 – более 620 млн, в 2021 – 1 млрд. Основные объемы финансирования запланированы на 2022 год – более 5 млрд рублей. Доля федерального бюджета составляет 95%.

Что же получает Крым за 7 с лишни млрд рублей? На площади 13 тысяч 270 квадратных метров планируется построить стоянки для яхт разного класса (от 6 до 75 м) на 600 мест, паркинг на 2 тысячи машин и масштабную рекреационную зону с парками, рыбным рынком, кафе, ресторанами и прочей не столь внушительной туристической инфраструктурой.

Forbes приводит цифры для сравнения: проведение технико-экономического обоснования всей инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма в Крыму оценены в сумму менее 1,1 млрд рублей, а весь бюджет Российской академии наук на 2019 год составляет 4,3 млрд рублей.

Задание на проектно-изыскательские работы получила компания «Стройгазмонтаж», контролируемая Аркадием Ротенбергом. При этом Владимир Путин еще марте говорил, что процесс затягивается из-за необходимости строительства большого количества различных инфраструктурных объектов.

В первую очередь, речь идет об урегулировании вопросов собственности на землю и строительстве очистных сооружений, уточняет Forbes со ссылкой на федеральных чиновников.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.07.19

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