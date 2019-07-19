Жители Крыма жалуются на хорошие дороги

Жители Крыма жалуются на отремонтированные дороги: если раньше по ним невозможно было ездить, то теперь опасно переходить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят на выездном заседании Совмина Крыма в Сакском районе.

В селе Прибрежное после капитального ремонта дорога, по словам местных жителей, превратилась во взлетную полосу: «Папы очень рады, а дети уже боятся из дома выходить», – рассказали сельчане и попросили как-то сдержать трафик. «Можно знаки установить, но, наверное, только камеры сдерживать будут…», – оценил менталитет крымчан глава республики Сергей Аксенов.

Местные жители подтвердили его предположения: обитатели того же Прибрежного не могут попасть к морю. Для этого им нужно перейти трассу Евпатория – Симферополь. В районе автобусной остановки там есть пешеходный переход со всеми необходимыми знаками. Но на эти знаки никто не обращает внимания: автомобили идут с такой плотностью и на такой высокой скорости, что люди просто не могут пересечь дорожное полотно.

«Нам с колясками приходится по 30 – 40 минут стоять, – рассказала жительница села. – А на днях меня чуть не сбили: один остановился перед переходом, а второй по правой обочине пошел на обгон». Между тем, данным переходом активно пользуются школьники и студенты, постоянно рискуя жизнью. Ближайший светофор установлен только в Саках.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 19.07.19

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