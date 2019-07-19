Россия отказалась обсуждать принадлежность Крыма в нормандском формате

Россия не будет обсуждать принадлежность Крыма на встрече «нормандской четверки». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске с руководителями стран Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

«В сферу компетенции «нормандского формата» относится проблематика реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком «статусе» Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит», – цитирует Карасина РИА «Новости».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.19

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