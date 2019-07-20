Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карта иллюстрирует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованное в Twitter-аккаунте посольства: «Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более $ 700 млрд, НАТО в общей сложности – около $1 трлн, расходы России наоборот составили менее $50 млрд».

Сама карта дополнена надписями: «Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам».

Украинское посольство в Великобритании, обратив внимание на данный пост, поблагодарило российскую дипмиссию за признание того, что «Крым – это Украина» и сделало репост записи, отмечает РБК.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 19.07.19

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