В Киеве призвали поступить с Крымом и Донбассом, как Шарль Де Голль с Алжиром

Украинская нация не может «переварить» доставшуюся ей в наследство от СССР территорию.

Гражданские конфликты на Украине не прекратятся до тех пор, пока власть не возьмёт на себя ответственность отказаться от «проблемных территорий», как это сделал с Алжиром французский президент Шарль Де Голль.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, известный киевский политолог Вадим Карасев.

«Тут же проблема очень простая, если уйти от военных аспектов. В чем проблема? Проблема в том, что называется кризисом территориального государства, когда нация меньше, чем государственная территория. Потому что Крым и Донбасс, они русскоязычные и прорусские. Не просто русскоязычные украинцы, как в Одессе, Харькове, Запорожье – просто прорусски настроены в большинстве своем…

Это война за государство-нацию, какой она будет без Крыма, без Донбасса, может в таких-то территориях, но зато она может быть такая-то», – приводит доводы Карасёв.

По словам эксперта, есть три известных варианта для решения проблемы «непослушных территорий».

«Первое – военным путем освобождаем эти регионы и возвращаем туда украинскую культуру, флаг, сознание – ту модель нации, которую генерирует Галичина на протяжении 30-ти лет.

Есть второй вариант – отказаться от этих территорий, строить моно нацию, однородную культуру, экономику, которая ориентирована на Европу.

И есть третий вариант – децентрализация государства. И тут вариантов много может быть от конфедераций, до федераций и автономного статуса или до децентрализации местного самоуправления», – перечисляет Карасёв.

Вместе с тем, лично склоняясь к варианту федерализации, политолог, тем не менее привёл в пример радикальный метод решения проблемы.

«Кто возьмет на себя ответственность дать автономию, федеративный статус этим регионам, сдвинув таким образом внутреннюю структуру Украины от унитарности в сторону какой-то федеральной, конфедеральной или автономистской структуры?

Это может только лидер, который чувствует силу, как, например, Де Голль отказался от Алжира. Это же тоже была рана – или воевать надо было за Алжир либо отказаться от Алжира. А не хотели французы отказываться от Алжира, там жило французов полтора миллиона человек.

Но он пришел и сказал, что нет решения, решение только одно может быть – отказаться от Алжира и начинать строить пятую республику. Вот что-то такое должна сделать сейчас новая команда и новый президент», – цитирует Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.07.19

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