Украинский посол в Берлине: Германия подорвала доверие к себе

Голосование немецких депутатов за восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое резкое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом дипломат обвинил Германию в том, что она «жертвует интересами Украины ради России», назвав это «фатальной ошибкой».

«Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС. Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», – расписался дипломат за всю Украину.

«Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к «реальной политике» и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией», – приводит слова Мельника ТАСС.

Кроме того, украинскому послу в Берлине не понравилось, что в ФРГ практически не обратили внимания на звонок президента Зеленского Владимиру Путину, в котором он потребовал освобождения 24 украинских моряков и расширения «нормандского формата».

«Президент хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе», – пожаловался Мельник.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский неоднократно пытался убедить лидеров европейских стран и организаций не допустить восстановления в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Однако, по словам Зеленского, во время этих увещеваний он убедился, что решение о возвращении России в ПАСЕ уже принято «на высшем уровне» в Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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